1 Die Feuerwehr rückte Sonntagnacht zu einem Brand in einem Gerlinger Handwerksbetrieb aus. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

In einem Handwerksbetrieb in Gerlingen bricht Sonntagnacht ein Feuer aus. Es entsteht ein Schaden von rund 70.000 Euro. Zwei Wohnungen eines angrenzenden Mehrfamilienhauses sind nicht mehr bewohnbar.















Link kopiert

Hoher Sachschaden ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Brand in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) entstanden. Laut Angaben der Polizei gingen gegen 0.40 Uhr bei Feuerwehr und Polizei mehrerer Notrufe von Anwohnern der Schillerstraße ein, in denen von Detonationen und einer starken Rauchentwicklung berichtet wurde.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort einen Brand in einem Handwerksbetrieb fest. Wieso das Feuer ausbrach, wird derzeit noch ermittelt. Ausgangspunkt des Feuers war ein Raum, in dem unter anderem Gasflaschen gelagert wurden. Bewohner des angrenzenden Mehrfamilienhauses mussten im Zuge der Löscharbeiten in Sicherheit gebracht werden. Als diese gegen 3.25 Uhr beendet waren, konnte die Mehrzahl der Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Zwei der Wohnungen waren nicht mehr bewohnbar.

Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst, der Bauhof Gerlingen sowie Kräfte der Polizeireviere Ditzingen und Leonberg.