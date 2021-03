Kreis Göppingen Rund 200 Menschen nach Corona-Ausbruch in Kindergarten in Quarantäne

In Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) müssen nach einem Corona-Ausbruch in einem Kindergarten etwa 200 Menschen in Quarantäne. Bei insgesamt neun Kindern und Erziehern sei das Coronavirus nachgewiesen worden.