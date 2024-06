1 Die Polizei hat ein Feuer in einem denkmalgeschützten Gebäude vermeldet. Foto: Archiv (dpa/Roland Weihrauch)

Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude in Freiberg am Neckar fing am Samstag Feuer. Die Ursache ist noch unklar, die Ermittlungen der Polizei laufen.











Link kopiert



Das alte Stellwerk am Bahnhof in Freiberg-Heutingsheim hat am Samstag gegen 11.30 Uhr gebrannt. Dabei ist an dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude ein Schaden von 50 000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand, die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff.