Feuer in Freiberg am Neckar

9 In Freiberg am Neckar hat es in einem Industriegebiet gebrannt. Foto: SDMG/SDMG / Hemmann

In einem Industriegebiet in Freiberg am Neckar ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Was zu dem Brand geführt hat, ist derzeit noch unklar. Die Polizei bittet Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Freiberg am Neckar - In einem Industriegebiet in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei meldete gegen 11.20 Uhr einen Brand in einer Werkstatt in der Marbacher Straße im Stadtteil Beihingen. Der Ursache war zunächst unklar.

Wegen massiver Rauchentwicklung musste die Polizei Straßen ringsum sperren. Die Polizei bittet Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In dem Industriegebiet sind mehrere Unternehmen ansässig, die mit Autoreifen handeln. Nach ersten Informationen von Augenzeugen handelt es sich bei dem Gebäude, das in Flammen steht, um ein Reifenlager. (Stand 11.30 Uhr)