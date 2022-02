1 Die Feuerwehr war in Markgröningen im Einsatz. Foto: dpa/Armin Weigel

Der drei und vier Jahre alte Nachwuchs hatte versehentlich den Herd angeschaltet. Verletzt wurde während des Brandes in Markgröningen niemand.















Markgröningen - In der Gemeinschaftsküche einer Flüchtlingsunterkunft in Markgröningen brach am Dienstagabend ein Feuer aus und verursachte einen Schaden von rund 1000 Euro. Verletzt wurde aber niemand. Der Grund für den Brand laut der bisherigen Ermittlungen: Zwei Kinder, drei und vier Jahre alt, hatten beim Spielen versehentlich eine Herdplatte eingeschaltet, in der Folge fing ein Topf mit Öl Feuer. Die Bewohner der Unterkunft hatten den Brand bereits selbst gelöscht, bevor die Freiwillige Feuerwehr Markgröningen gegen 20.30 Uhr mit vier Einsatzfahrzeugen und 24 Wehrleuten eintraf. Das Gebäude selbst, so teilen es die Behörden mit, wurde während des Brandes nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer beschädigte Interieur und Geräte .