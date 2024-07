Feuer in Flüchtlingsheim in Stuttgart-Süd gelegt

1 Der Verdächtige wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Die Polizei hat am Sonntag einen 37-Jährigen festgenommen, der im Keller eines Flüchtlingsheims in Stuttgart-Süd versucht haben soll, einen Brand zu legen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Beamten außerdem Rauschmittel.











Ein 37 Jahre alter Mann soll am Sonntagnachmittag versucht haben, einen Brand in einem Flüchtlingsheim in der Burgstallstraße in Stuttgart-Süd zu legen. Zu einem Brandausbruch kam es glücklicherweise nicht, die Polizei konnte den Verdächtigen verhaften.