Feuer in Filderstadt

7 Stark hat es den Dachstuhl der Scheune getroffen, Foto: SDMG/SDMG

Im Zentrum des Filderstädter Stadtteils Bernhausen (Kreis Esslingen) gerät am Montag eine Scheune in Brand. Nachbarhäuser werden sicherheitshalber evakuiert. Der Schaden ist enorm.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bei einem Brand in einer Scheune in Bernhausen ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 500 000 Euro entstanden. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Während die Einsatzkräfte am Montag noch gegen die Flammen kämpften, seien Bewohner der umliegenden Gebäude sowie ein nahe liegender Kindergarten sicherheitshalber evakuiert worden. Verletzt wurde laut Polizei aber niemand. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Nun ermittelt die Polizei Filderstadt.