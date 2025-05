1 Die Gaststätte nach dem Brand am frühen Montagmorgen. Foto: Martina Santelli

Bei dem Brand am frühen Montagmorgen in der Stadtmitte von Fellbach hat ein 40-Jähriger eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.











Ein Mann, der mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht werden musste, und ein Schaden so im fünfstelligen Bereich – das ist die Bilanz eines Brandes am frühen Montagmorgen mitten in Fellbach nahe dem Stuttgarter Platz.