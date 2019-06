Feuer in Esslingen

1 Das Feuer schlug aus den Fenstern der Dachwohnung. Foto: SDMG

Eine Wohnung in der Pliensauvorstadt in Esslingen wurde am Sonntag durch ein Feuer verwüstet.

Esslingen - Als die Feuerwehr eintraf, schlugen schon die Flammen aus einer Wohnung in der Esslinger Pliensauvorstadt. Nur kurz zuvor, gegen 13.15 Uhr hatte, die Leitstelle am Sonntag die Einsatzkräfte wegen des Brandes in der Parkstraße alarmiert. Wie das Reutlinger Polizeipräsidium mitteilt, gelang es der Wehr durch ihr schnelles Eingreifen, den Brand auf die Wohnung zu begrenzen und ein weiteres Ausbreiten zu verhindern.

Feuer gefangen hatte eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Wohnung selbst ist nur noch ein Trümmerhaufen und nicht mehr bewohnbar, den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 100 000 Euro. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Die Wohnung war von einer Mutter und ihrem Kind bewohnt. Sie sind inzwischen bei Verwandten untergekommen. Um die Brandursache zu klären, zog die Polizei Spezialisten der Kriminaltechnik hinzu. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Parkstraße war während der Löscharbeiten bis gegen 14.30 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt.