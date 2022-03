Brennende Akkus in Kellerraum

Feuer in Esslingen

7 Das Feuer ist in einem Kellerraum in der Kolpingstraße in Esslingen ausgebrochen. Foto: SDMG/ Kohls

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es in einem Wohnkomplex in Esslingen gebrannt. Im Keller stellte die Feuerwehr mehrere brennende Akkus fest.















Esslingen - Zu einem Kellerbrand sind die Rettungskräfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Esslingen in die Kolpingstraße ausgerückt. Gegen 23 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Rauch in einem Wohnkomplex gemeldet. Als die Rettungskräfte eintrafen, trat bereits starker Rauch aus dem Keller aus. Die Feuerwehr konnte dort mehrere brennende Akkus feststellen.

Während der Brandbekämpfung mussten die Bewohner aus drei angrenzenden Häusern ihre Wohnungen verlassen – evakuiert wurden etwa 100 Personen. Aufgrund der geringen Außentemperaturen wurden einige Personen von den Rettungskräften in einem Bus der Verkehrsbetriebe Esslingen versorgt.

Die Kolpingstraße war während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.