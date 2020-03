1 An der Wohnung entstand durch das Feuer kein größerer Schaden. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Britta Peders/Britta Pedersen

Am Sonntagabend bricht in einer Wohnung eins Mehrfamilienhauses in Ditzingen ein Feuer aus. Die Feuerwehr löscht den Brandherd in der Küche.

Ditzingen - Bei einem Küchenbrand am Sonntagabend in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) ist ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Gegen 19 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine verdächtige Rauchentwicklung in der Siemensstraße. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung vor dem Mehrfamilienhaus fest.

Die Polizei räumte das Gebäude, sodass kein Bewohner durch das Feuer verletzt wurde, berichten die Beamten. Die Feuerwehr löschte derweil den Brandherd: Ein Topf hatte in einer Küche Feuer gefangen und die Flammen hatten auf die Dunstabzugshaube übergegriffen. Anschließend wurde die Wohnung, an der keine größeren Schäden entstanden, belüftet. Die Bewohner konnten nach den Löscharbeiten zurück ins Haus.