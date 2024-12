Feuer in Ditzingen: Defekte Lichterkette setzt Pflanzentrog in Brand

1 Einsatz: Die Ditzinger Feuerwehr entfernt die beschädigte Fassade des Hauses. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

In der Haldenrainstraße in Ditzingen muss die Feuerwehr einen brennenden Pflanzentrog löschen. Die Flammen setzen auch der Hausfassade zu. Zu Schaden kommt am Ende niemand.











Zu einem brennenden Pflanzentrog ist die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen am Mittwochmorgen alarmiert worden. Im Vorgarten eines Einfamilienhauses in der Haldenrainstraße hatte offenbar eine defekte Lichterkette den Inhalt des Behältnisses in Brand gesetzt. Da der Trog unmittelbar neben einer Hauswand abgestellt war, wurde auch die Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer wurde schnell gelöscht, die Fassade wurde gekühlt und mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Da nach wie vor hohe Temperaturen festgestellt wurden, mussten Teile der Fassade entfernt werden.