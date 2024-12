Feuer in der Ludwigsburger City: Nach Brand: Parfümerie und zwei Praxen bleiben erst einmal geschlossen

1 Die Fenster in den oberen Stockwerken sind geöffnet, damit der Rauchgeruch abziehen kann. Foto: Frederik Herrmann

Einen Brand wünscht sich niemand, einen Brand in einer Parfümerie gerade in der Vorweihnachtszeit am allerwenigsten. Nach dem Feuer in der Kirchstraße können Mitarbeiter und Kunden aber auf andere Filialen ausweichen.











Link kopiert



Am Tag nach dem Feuer in der Schuback-Filiale in der Kirchstraße hängt statt Parfüm- oder Rasierwasserduft Brandgeruch in der Luft. Das Geschäft wurde völlig zerstört. Auch zwei Arztpraxen im Gebäude sind wegen Verrußung und Verrauchung betroffen und, so die Ansage auf dem Anrufbeantworter in der Augenarztpraxis, „auf unbestimmte Zeit geschlossen“.