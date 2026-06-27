Feuer in der Altstadt: Fachwerkhaus brennt in Leonberg

Schreck an einem mediterranen Abend: Am historischen Marktplatz in Leonberg brennt der Dachstuhl eines Fachwerkhauses ab. Die Gründe sind in der Nacht völlig unklar.
Freitagabend in der Leonberger Altstadt: Auf dem Marktplatz herrscht reger Betrieb. Das Streetfood-Festival lockt mit internationalen Spezialitäten aller Art. Die Stimmung ist bei hochsommerlichen Temperaturen fast mediterran, die Leute sind gut drauf. Plötzlich ein lauter Knall: Aus dem Giebel eines Fachwerkhauses am oberen Marktplatz schlagen Flammen heraus.