19 In der Böblinger Innenstadt hat es am Dienstagmittag in einem Textildiscounter in der Wolfgang-Brumme-Allee gebrannt. Foto: SDMG/Dettenmeyer

In der Innenstadt von Böblingen ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei hat den Textildiscounter geräumt. Er bleibt vorerst geschlossen.











In Böblingen ist am Dienstag, 9. Juli, gegen 12.14 Uhr in einem Textildiscounter in der Wolfgang-Brumme-Allee ein Feuer ausgebrochen. Das hat die Polizei mitgeteilt.