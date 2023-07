4 Der Einsatz der Feuerwehr in Böblingen Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Eine Frau ist bei einem Brand in einer Tiefgarage in Böblingen verletzt worden. Die 30-Jährige habe zum Zeitpunkt des Brandes in einem der parkenden Autos geschlafen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.