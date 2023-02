6 Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an. Foto:

Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag in Bietigheim-Bissingen zu einem Feuer in einem früheren Hotel gerufen worden. Das Gelände ist eigentlich umzäunt. Der Schaden ist gering.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag zu einem Brand im ehemaligen Parkhotel in der Freiberger Straße gerufen worden. Das Feuer war in der obersten Etage des fünfstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Mithilfe der Drehleiter wurden die Flammen gelöscht, bis in den Abend hinein lüfteten die Einsatzkräfte die Räume durch. Das Parkhotel steht seit geraumer Zeit leer und ist für den Abriss vorgesehen. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg teilt mit, dass der Schaden durch das Feuer gering ist und es keine Verletzten gibt. Das Hotelgelände ist umzäunt. Untersucht wird nun, ob sich jemand Zugang zum Gebäude verschafft hat, um darin zu zündeln.