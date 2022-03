Löscharbeiten in Möbelhaus ziehen sich bis in die Nacht

Es entstand nach Polizeiangaben ein Millionenschaden.

Das Möbelhaus Hofmeister in Bietigheim-Bissingen brannte am Sonntag zu großen Teilen aus. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Nacht zum Montag.















Bietigheim-Bissingen - - Nach dem Brand in einem Möbelhaus in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) sind die Löscharbeiten abgeschlossen. Die Löscharbeiten hätten bis in die Nacht gedauert, das teilte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mit.

Das Feuer war am Sonntagvormittag vermutlich in der Bettenabteilung des Möbelhauses ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei konnte das Gebäude evakuiert werden, alle Mitarbeiter brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Auch das Dach des Möbelhauses stürzte ein. Weil der Brand eine große Rauchwolke nach sich zog, musste ein Mittelalterfest in einem benachbarten Stadtteil am Nachmittag abgebrochen werden. Es entstand nach Polizeiangaben ein Millionenschaden. Warum es zu dem Brand kam, sei weiterhin unklar, so ein Sprecher am Montag.