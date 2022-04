1 Mit 33 Wehrleuten war die Feuerwehr in Bietigheim im Einsatz. Foto: dpa/Stephan Jansen

Auf einer Terrasse in Bietigheim-Bissingen beginnt es am Donnerstag zu brennen. Schnell greifen die Flammen auch auf die zugehörige Wohnung über.















Link kopiert

Mit massiven Kräften hat die Feuerwehr am Donnerstag einen Brand in einer Wohnung in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) bekämpft. Der Schaden, der dabei entstand ist, ist enorm. Die Polizei beziffert ihn auf rund 100 000 Euro. Wie die Beamten mitteilen, war das Feuer gegen 11 Uhr auf der Terrasse einer Erdgeschosswohnung in der Maybachstraße entfacht. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Bald darauf begann es auch in der Wohnung zu brennen.

Die 35-jährige Bewohnerin bemerkte das glücklicherweise rechtzeitig und brachte sich in Sicherheit. Auch die übrigen Bewohner des Hauses retteten sich unbeschadet ins Freie. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf deren Wohnungen übersprangen. Die Einheit im Stock über dem Brandherd ist aber vorerst unbewohnbar.