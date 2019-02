1 In der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr in Bietigheim-Bissingen ran. Foto: Archiv/Hintermayr

Glimpflich ausgegangen ist in der Nacht zum Sonntag ein Gebäudebrand in Bietigheim-Bissingen: Der einzige Bewohner konnte das Haus rechtzeitig verlassen. Es entstand aber ein Schaden von rund 30 000 Euro.

Bietigheim-Bissingen - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in den frühen Morgenstunden ein Brand in der Schmidbleicherstraße in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ausgebrochen. Der einzige Bewohner konnte das Gebäude rechtzeitig verlassen und kam mit dem Schrecken davon. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht, der aber keine Verletzungen feststellte. Die Feuerwehr Bietigheim-Bissingen war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften herbeigeeilt und konnte den Brand innerhalb weniger Minuten löschen. Im Eingangsbereich des Gebäudes entstand jedoch beträchtlicher Schaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Warum es brannte, ist noch unklar: Die Ermittlungen zur Ursache dauern an, berichtet die Polizei.