Ein Autofahrer sah die Rauchsäule und alarmierte die Feuerwehr.

Das Feuer in einer Deponie in Berglen hat Freitagnacht großen Schaden angerichtet. Der Betreiber versucht dennoch, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Gutachter suchen nach der Ursache des Feuers.









Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Auf einer Deponie im Berglener Ortsteil Kottweil ist in der Nacht zum Freitag eine Lagerhalle, in der Recyclingabfälle gelagert waren, in Brand geraten. Nach Informationen der Feuerwehr wurde der Brand gegen 0.45 Uhr von einem Autofahrer wahrgenommen, der auf der Kreisstraße unterwegs war und schnell die Rettungsdienste verständigte.