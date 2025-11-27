Feuer in Backnang: Bewohnerin stirbt bei nächtlichem Wohnungsbrand

1 Dicker Rauch dringt aus dem Wohnhaus in Backnang. Foto: Kevin Lermer

Im Backnanger Melanchthonweg (Rems-Murr-Kreis) kam es in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandausbruch. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Rettungskräfte gegen 3.10 Uhr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr Backnang rückte mit neun Fahrzeugen und 55 Einsatzkräften an und brachte den Brand unter Kontrolle.