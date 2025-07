1 Das Feuer war in einer Sauna ausgebrochen Foto: Gottfried Stoppel

Der Brand in einer Sauna hat ein Einfamilienhaus in Alfdorf so in Mitleidenschaft gezogen, dass es vorerst unbewohnbar ist. Die Ursache für das Feuer klingt kurios.











Eine Sauna hat ein Einfamilienhaus in Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) in Brand gesetzt und hohen Schaden angerichtet. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, entstand das Feuer am Montagnachmittag im Brühlweg, nachdem Wasser aus einer undichten Dusche in die eingebaute Saunakabine gelaufen war.