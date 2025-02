Schmotziger Donnerstag in Leonberg und Umgebung Hier werden die Rathäuser gestürmt

In Weissach, Rutesheim und Warmbronn wollen die Narren am Schmotzigen Donnerstag die Rathauschefs entthronen und bis Faschingsdienstag die Macht übernehmen. Fastnet wird auch in Höfingen gefeiert.