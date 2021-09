Feuer im SSB-Depot in Stuttgart-Ost

26 Weitere Bilder vom Brand in Stuttgart Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Auf dem SSB-Depot in Stuttgart-Ost haben am Donnerstagabend mehrere Busse gebrannt und einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wegen der starken Rauchentwicklung sind Bürger dazu aufgerufen Fenster geschlossen zu halten.















Link kopiert

Stuttgart - Auf dem Betriebsgelände der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) in Stuttgart-Ost stehen nach ersten Informationen der Polizei zehn Busse in Flammen. Es seien etwa 150 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Großbrand zu löschen, teilte eine Polizeisprecherin am späten Donnerstagabend mit. Menschen seien bei dem Brand nicht verletzt worden.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum Großbrand im SSB-Depot

Ob ein technischer Defekt zu dem Ausbruch des Brandes geführt habe oder vorsätzliche Brandstiftung, müsse noch ermittelt werden. Über die Höhe des Schadens war noch nichts bekannt. Das Feuer auf dem Gelände der SSB war laut Polizeisprecherin am Donnerstag gegen 20.00 Uhr gemeldet worden. Erst wenn die Feuerwehr den Brand gelöscht habe, könnten Ermittlungen aufgenommen werden.