1 Die Wohnung war nicht mehr bewohnbar, nachdem das Feuer gelöscht war. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Ein Mann versucht, ein Feuer in seiner Wohnung zu löschen und wird dabei verletzt. In sein Zuhause zurückkehren kann er vorerst vermutlich nicht.











Ein Mann ist beim Versuch, einen Brand in seiner Wohnung im Landkreis Rastatt zu löschen, verletzt worden. Das Feuer in der Kellerwohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bühl-Moos war aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.