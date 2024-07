Auf einem Firmengelände im Landkreis Heidenheim geraten zwei Lastwagen in Brand. Die Löscharbeiten dauern die ganze Nacht an.

Zwei Lastwagen sind in der Nacht zum Donnerstag auf einem Firmengelände im Landkreis Heidenheim ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und nahm ihre Ermittlungen auf, wie ein Sprecher sagte. Einer der Lastwagen war demnach mit chemischen Flüssigkeiten beladen, der andere leer.

Das Feuer auf dem Gelände eines Fachgroßhändlers für Reinigungsprodukte in Steinheim am Albuch griff nicht auf Gebäude über. Der Löscheinsatz dauerte die ganze Nacht lang an. Der Schaden dürfte sich laut ersten Schätzungen auf etwa 170.000 Euro belaufen.