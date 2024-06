Feuer im Hafen Besigheim: Wieso haben fünf Boote gebrannt? Die Kripo ermittelt

1 Junior-Hafenmeister Kevin Walter steht vor dem Boot, auf dem der Brand ausbrach. Die Polizei lässt es untersuchen. Foto: Oliver von Schaewen

Bei einem Feuer sind in einem Privathafen in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) fünf Boote abgebrannt. Die Kripo nimmt die mögliche Brandursache unter die Lupe.











Am Tag danach ist Kevin Walter immer noch aufgewühlt. Der 30-jährige Junior-Hafenmeister blickt am Neckarufer bei Besigheim auf fünf verkohlte Wracks. Seit vielen Jahrzehnten betreibt seine Familie den kleinen Sportboothafen – ein Idyll auch für die Nutzer. Sie fahren bevorzugt am Wochenende ihre Boote aus und feiern Grillabende. Plötzlich jedoch schlugen die Flammen zu. Auf einem der im Hafen liegenden 37 Boote brach am Dienstag gegen 19.15 Uhr ein Feuer aus und zerstörte fünf nebeneinanderliegende Kähne. „So etwas hatten wir noch nie“, sagt Kevin Walter, der nach der gefühlten Katastrophe am Vorabend nun an diesem Mittwochvormittag die Kriminalpolizei auf seinem Gelände zu Gast hat.