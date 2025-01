Feuer: Brandkatastrophe in Los Angeles: Erster Toter in Malibu

Jamie Lee Curtis Millionen-Spende für Opfer der Waldbrände in L.A.

Jamie Lee Curtis zeigt sich tief betroffen von den verheerenden Waldbränden in ihrer Heimat Kalifornien. Das Haus der Schauspielerin ist zwar nicht direkt betroffen, aber ihre Nachbarschaft steht in Flammen. Mit einer Spende will sie die Opfer unterstützen.