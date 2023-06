Zwei Verletzte – so geht es nach dem Brand weiter

Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hinweg. Zwei Feuerwehrleute sind verletzt worden.

Schon einen Tag nach dem Feuer soll der Europa-Park seine Pforten wieder öffnen. Bei stundenlangen Löscharbeiten waren zwei Feuerwehrleute verletzt worden.









Mehr als 450 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Montag zu einem Brand im Europa-Park ausgerückt. Zwei Feuerwehrleute wurden dabei leicht verletzt. Gegen 18 Uhr sei das Feuer unter Kontrolle gebracht worden. Die Löscharbeiten gingen allerdings weiter. Auch in der Nacht bleiben Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.