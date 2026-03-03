Feuer im Engelbergtunnel: Mehrere Verletzte bei Lkw-Brand im Engelbergtunnel auf A 81 bei Leonberg

Wie der Leonberger Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmerman vom Ort des Geschehens berichtet, gehen die Einsatzkräfte derzeit von mehreren Verletzten aus – was inzwischen bestätigt ist.
Rauch über dem Engelbergtunnel. Beim Brand eines Lastwagens in der Weströhre des Tunnels hat es offenbar mehrere Verletzte gegeben. Das bestätigte als erstes der Leonberger Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann auf Nachfrage vor Ort. Die Polizei berichtet offiziell von zwei leichtverletzten Personen. Es befänden sich keine Menschen mehr im Tunnel.