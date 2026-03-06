Feuer im Engelbergtunnel Leonberg: Wie verhält man sich richtig, wenn es im Tunnel zu einem Brand kommt?

Ein Lkw-Brand im Engelbergtunnel bei Leonberg hat für großes Aufsehen gesorgt – und Fragen zur Sicherheit aufgeworfen. Was im Ernstfall zu tun ist, erklärt ein Experte.
Wer durch einen langen Tunnel fährt, empfindet dies meist als alltäglich und unspektakulär. An mögliche Gefahren denkt kaum jemand – schließlich sorgen Notausgänge, Notrufsäulen und moderne Sicherheitstechnik für ein Gefühl der Sicherheit. Doch Ausnahmesituationen können jederzeit eintreten. So wie am Dienstag im 2,5 Kilometer langen Leonberger Engelbergtunnel, als ein Lkw-Anhänger in Brand geriet und einen Großeinsatz auslöste mit 386 Einsatzkräften von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei.