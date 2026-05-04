1 Einsatz für die Feuerwehr: In Heimsheim brennt ein Haus. Foto: Marijan Murat/dpa

In Heimsheim ist es in der Nähe des Marktplatzes zu einem Feuer gekommen: Der Dachstuhl eines Hauses geriet in Brand. Die Rauchentwicklung war enorm.











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Zu einem großen Feuerwehreinsatz ist es am Montagnachmittag in Heimsheim gekommen. In der Pforzheimer Straße nahe des Marktplatzes war gegen 14.50 Uhr der Dachstuhl eines Hauses in Brand geraten. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, gab es gegen 16 Uhr keine offenen Flammen mehr, allerdings noch immer eine starke Rauchentwicklung. So wurde die Heimsheimer Bevölkerung auch im Radio dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.