Bei Zwieback-Hersteller in Landshut: Feuer in Lagerhalle von Brandt-Schokoladenfabrik

1 Die Löscharbeiten in einer Lagerhalle der Brandt-Schokofabrik in Landshut dauern an. (Symbolbild) Foto: imago/Manfred Segerer

In Niederbayern ist in einem Kartonagelager der Brandt-Schokoladenfabrik ein Feuer ausgebrochen. Inzwischen ist es unter Kontrolle. Doch der Schaden ist beträchtlich.











Das Feuer in einer Lagerhalle der Brandt-Schokoladenfabrik in Landshut ist unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten allerdings noch an, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern in Straubing. Durch den Brand in einem Kartonagelager des Werks entstand demnach ein geschätzter Sachschaden im unteren Millionenbereich. Verletzt habe sich nach aktuellen Kenntnissen niemand.