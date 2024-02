Feuer auf Fastnachtswagen in Kehl: Schwere Brandwunden – Zahl der Verletzten steigt auf mindestens acht

1 Bei einem Faschingsumzug in Kehl ist am Sonntag ein Faschingswagen in Brand geraten. Foto: dpa/Einsatzreport24

Beim Brand eines Fastnachtswagens bei einem Umzug im baden-württembergischen Kehl sind nach neuen Angaben der Polizei mindestens acht Menschen teilweise schwer verletzt worden. Wie die Beamten am Montag in Offenburg mitteilten, befand sich einer der Verletzten mit schweren Brandwunden in einer Spezialklinik. Auf dem Wagen hatte es am Sonntag eine Verpuffung gegeben. Zunächst war die Rede von fünf Verletzten.