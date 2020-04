Einzelhandel im Landkreis Böblingen Erster Laden gibt wegen Corona auf

Easy Sports macht in Böblingen zu, in Schönaich weiter. Und weil die Inhaberin weiß, wie schwer die Corona-Krise Einzelhändler und Gastronomen trifft, will sie ihrem eigenen Mieter bei Bedarf die Miete erlassen. Auch die Städte stunden den Betrieben die Steuer.