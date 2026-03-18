Feuer an Kornwestheimer Schule: Nach der Brandstiftung – Wie die Stadt weitere Taten verhindern will

Ein Monat ist vergangen, seit Unbekannte großen Schaden an der Gemeinschaftsschule in Kornwestheim anrichten wollten. Nach dem Brand zieht die Stadt erste Konsequenzen.
Gut vier Wochen ist es her, dass die Lage an der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule in Kornwestheim eskaliert ist. Nachdem es in deren Umfeld mehrfach Sachbeschädigungen gegeben hatte, ereignete sich Mitte Februar an der Schule eine Brandstiftung. Aufgeklärt ist der Fall bisher nicht, sagt die Polizei. Zum Thema hat kürzlich eine weitere Krisensitzung im Rathaus stattgefunden. Inzwischen hat die Stadt erste Konsequenzen aus der Sache gezogen.