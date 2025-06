1 Erneut haben Unbekannte in Gäufelden-Öschelbronn randaliert. Foto: Eibner-Pressefoto

Zweite Brandstiftung in Gäufelden-Öschelbronn am Wochenende: Diesmal zündeten die Täter Baumstümpfe an.











Nachdem es bereits am Samstag beim Sport- und Freizeitgelände in der Mötzinger Straße in Gäufelden-Öschelbronn gebrannt hat (wir berichteten), waren Feuerwehr und Polizei am Sonntag gegen 18.20 Uhr dort erneut im Einsatz. Nahe dem Waldkindergarten hatten zwei Baumstümpfe , die von den Einsatzkräfte der Feuerwehr zügig gelöscht wurden. Darüber hinaus lagen drei Nistkästen am Boden.