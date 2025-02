Feuer am Marktplatz in Vaihingen an der Enz: Hoher Schaden bei Wohnungsbrand

Feuer am Marktplatz in Vaihingen an der Enz

1 Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf Nachbargebäude. (Symbolbild) Foto: dpa/Niklas Treppner

In einer Wohnung am Marktplatz in Vaihingen an der Enz war es am Samstagmorgen zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Brandursache ist noch unklar.











Link kopiert



Die Feuerwehr musste am Samstagmorgen zu einem Einsatz am Marktplatz in Vaihingen an der Enz ausrücken. In einer Wohnung war es gegen 9 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung gekommen – der Grund dafür ist noch unklar. Das Hauses selbst sowie ein Nachbarhaus wurden gemeinsam von der Polizei sowie von Kräften der Feuerwehr vorsorglich evakuiert.