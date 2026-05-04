Fette Beute – was bei den Willi-Weber-Räubern gefunden wurde

Mehrere Ehepaare wurden 2025 in ihren Häusern in Stuttgart überfallen – unter anderem Ex-Formel 1-Manager Willi Weber. Nun sucht die Polizei nach Besitzern von Beutestücken.
Nachdem die Polizei Ende Februar vier Männer im Alter zwischen 32 und 55 Jahren in Rumänien festgenommen hatte, die im Verdacht stehen, brutale Raubüberfälle im süddeutschen Raum – darunter mehrere in Stuttgart – begangen zu haben, suchen die Beamten nun mit Echtbildern nach den Besitzern von Schmuck, Taschen und anderen Wertgegenständen, die im Rahmen der Ermittlungsarbeit der Ermittlungsgruppe Titan beschlagnahmt worden waren. Dabei dürfte es sich allerdings eher nicht um Stücke aus dem Besitz von Willi Weber handeln, sondern um das Eigentum womöglich noch unbekannter weiterer Opfer.