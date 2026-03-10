Fettabsaugung und Goldbrezel: Das steckt 2026 in den Oscar-Goodie-Bags

Eine Reise nach Lappland und eine Goldbrezel, Gutscheine fürs Fettabsaugen, ein deutscher Luxusduschkopf und ein Ehevertrag: Das steckt 2026 in den Goodie-Bags für die Nominierten bei der Oscarverleihung.
Wer am kommenden Wochenende keinen Oscar gewinnt, kann immerhin eine Geschenktüte mit Inhalt im Wert einer sechsstelligen Summe abstauben. Zumindest, wenn man zu den 25 Personen gehört, die in den vier Schauspielkategorien oder als bester Regisseur nominiert sind. Die Kandidaten in anderen Sparten gehen nämlich leer aus.