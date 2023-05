Einblicke in eine bizarre Welt

Fetischszene in Stuttgart

8 Im Juni ist Joachim Domann alias Schmutz, ein früher Punk, gestorben. Fünf Tage vor seinem Tod ist dieses Foto entstanden. Foto: Birgit Unterweger

Was reizt Menschen daran, sich in Latex zu zwängen oder sich fesseln zu lassen? Die Fotokünstlerin Birgit Unterweger hat sich der Faszination Fetisch mit der Kamera genähert. Hinter bizarrer Verkleidung traf sie „normale Menschen“.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Wenn es stimmt, was in Studien steht, hat jeder sechste Deutsche einen Fetisch, erlebt dank unbelebter Objekte oder in bestimmten Materialien wie Latex oder Leder Lustgefühle. Ursprünglich waren Fetische Gegenstände, die von Menschen vergöttert wurden, weil sie ihnen magische Kräfte zusprachen. Eine Hasenpfote etwa sollte Jägern Glück bringen. Sexueller Fetisch galt lange Zeit bei Ärzten als psychische Gesundheitsstörung. Heute werden abweichende Spielarten des Begehrens nicht mehr als krank angesehen, sofern dabei nichts gegen den Willen anderer geschieht.