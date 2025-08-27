„Fetischhaftes Wurstgefresse“: „Noch neutral“ – Habeck verteidigt Stichelei gegen Söder

1 Ex-Vizekanzler Habeck teilte zum Abschied gegen Markus Söder aus. (Archivbilder) Foto: IMAGO/Revierfoto ; IMAGO/Uwe Meinhold

Der frühere Vizekanzler Robert Habeck hat seine verbale Attacke vom „fetischhaften Wurstgefresse“ gegen CSU-Chef Markus Söder verteidigt. „Aber das ist doch noch eine neutrale Beschreibung“, sagte der Grünen-Politiker in einer vorab veröffentlichten Sequenz der ZDF-Sendung „Markus Lanz“. Die Diskussion darüber ist aus seiner Sicht nicht der Rede wert: „Das ist alles für die Füße.“