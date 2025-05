Festwochenende in Ludwigsburg: Spaß und Sperrzonen: Pferdemarkt mit mehr Sicherheit als je zuvor

Am Wochenende findet in Ludwigsburg der Pferdemarkt mit Umzug, Dackelrennen und Markt statt. Trotz des Sparkurses wird das traditionsreiche Stadtfest wieder teurer als im Vorjahr.

Von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Mai, findet der Ludwigsburger Pferdemarkt auf der Bärenwiese statt. Es ist das älteste Traditionsfest der Barockstadt – und schafft es immer wieder, sich neu zu erfinden. Die Verantwortlichen sind optimistisch, dass das Stadtfest wieder ein Erfolg wird. Sorge bereiten jedoch die hohen Ausgaben für nie dagewesene Sicherheitsvorkehrungen. Ein Überblick über den Pferdemarkt in vier Punkten:

1. Dackelrennen wieder Zuschauermagnet

Am kommenden Wochenende dreht sich rund um die Bärenwiese wieder alles um Pferde: Prämierungen für Kleinpferde, Ponys und Großpferde stehen ebenso auf dem Programm wie ein Shetty-Turnier. Auch der Krämermarkt mit zahlreichen Gastroständen und der Vergnügungspark locken traditionell viele Besucher an.

Ein Highlight für die jüngere Generation ist das beliebte Hobby-Horsing-Turnier – die Teilnehmerliste ist wie im Vorjahr bereits voll. Dabei stellen Kinder und Jugendliche die Bewegungsabläufe des Springreitens auf Steckenpferden nach. „Die ältere Generation belächelt das manchmal noch“, sagt Organisator Christoph Adels von Tourismus und Events Ludwigsburg (Telb) – „aber insgesamt kommt das Event sehr gut an. Wir finden es großartig, wie begeistert die Kinder bei der Sache sind.“

Das Ludwigsburger Dackelrennen wird am Samstag tausende Schaulustige auf die Bärenwiese locken. Foto: Simon Granville

Trotz des Pferdefokus sorgen andere Vierbeiner jedes Jahr für besondere Aufmerksamkeit: Das Dackelrennen am Samstag ab 13.30 Uhr auf der Bärenwiese gilt als echter Zuschauermagnet. „Auch im letzten Jahr kamen trotz schlechten Wetters viele Besucher“, berichtet Adels.

Am Sonntag um 14 Uhr startet dann der große Festumzug. Die Route führt über die Schorndorfer Straße, entlang des Südgartens des Blühenden Barocks, weiter über die Wilhelmstraße und die Myliusstraße in Richtung Bahnhof.

3. Verkehr beeinträchtigt, Parkplätze fallen weg

Schon jetzt macht sich der Pferdemarkt im Stadtverkehr bemerkbar. Seit Montag ist der Parkplatz Bärenwiese-West gesperrt, am Freitag folgt Bärenwiese-Ost – beide bleiben bis einschließlich Sonntag geschlossen.

Am Wochenende werden dann auch einige Straßen rund um die Bärenwiese gesperrt. Beispielsweise ist die Friedrich-Ebert-Straße vor dem Forum am Schlosspark bis zur Fasanenstraße nicht befahrbar. Auch die Königsallee wird gesperrt.

Am Sonntag sollten Autofahrer erst gar nicht versuchen, in die Stadt zu fahren. Von 12 bis 18 Uhr sind die komplette Innenstadt, die Fasanenstraße und große Teile der Schorndorfer Straße gesperrt.

4. Sparkurs und Sicherheit

Der Sparkurs der Stadt Ludwigsburg macht auch vor dem Pferdemarkt nicht Halt. Bereits im vergangenen Jahr wurde auf Festbeflaggung und Dekoration mit Wimpelbändern verzichtet. „Empfänge für Ehrengäste gibt es ebenfalls nicht mehr“, erklärt Adels. Diese Einsparungen verpuffen in diesem Jahr jedoch – der Grund sind gestiegene Ausgaben für die Sicherheit.

Wegen der drei Anschläge mit Autos in den vergangenen fünf Monaten in Deutschland riegeln die Verantwortlichen am Sonntag das gesamte Stadtgebiet mit großen, schweren Barrieren ab. Auch die Bärenwiese ist durchgehend gesichert. Zusätzlich wird das Sicherheitspersonal aufgestockt – unter anderem, um die Sperren zu überwachen und bei Bedarf für Rettungskräfte zu öffnen. „In diesem Umfang sind die Maßnahmen absolut neu“, betont Adels. „Und sie bedeuten enorme Kosten.“

Die zusätzlichen Ausgaben seien mit Oberbürgermeister Matthias Knecht und dem Gemeinderat abgestimmt. Begeisterung herrsche darüber zwar nicht, sagt Adels – „aber beim Thema Sicherheit hört der Sparkurs auf“.

5. Es stellt sich die Zukunftsfrage

Die Stadt und die Verantwortlichen von Tourismus und Events nehmen die Kosten für die neuen Sicherheitsvorkehrungen in diesem Jahr zähneknirschend in Kauf – doch geht das langfristig gut?

Die Stadt und der Gemeinderat werden sich die Rechnung des Pferdemarktes 2025 genau ansehen und gegebenenfalls Konsequenzen ziehen. Die Frage lautet: Spart man künftig an der Sicherheit und akzeptiert ein gewisses Risiko – oder streicht man andere Veranstaltungen, um gezielter in die Sicherheit zu investieren? Die Diskussionen um die Festkosten der Stadt Ludwigsburg gehen also weiter.