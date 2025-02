Festwagen für den Pferdemarkt wird online versteigert: So viel soll das Leonberger Riesenschiff kosten

1 Das Schiff am Marktplatz: An Bord ist Polit-Prominenz. Foto: Simon Granville

Jetzt ist es also wirklich soweit: Die „MS Leonberg II“, der Festwagen der Stadtverwaltung zum Pferdemarkt 2024, steht im Internet zur Versteigerung bereit. Das Startgebot liegt über dem Anschaffungspreis.











Wer eine ganz besondere Erinnerung an den Pferdemarkt 2024 ergattern möchte, hat jetzt die Chance dazu. Der mittlerweile legendäre Festwagen der Stadt Leonberg, die „MS Leonberg II“, steht nach langem Warten auf der Online-Auktionsplattform www.zoll-auktion.de zur Versteigerung bereit. Interessierte müssen aber schnell sein: Schon am Donnerstagmorgen um 6 Uhr endet das Angebot vorerst. Veranschlagt hat die Stadtverwaltung ein Startgebot von 12 110 Euro. Am Montagmorgen hatten sich das Angebot zwar schon knapp 5000 Internetnutzer angesehen. Geld hatte bis dato aber noch niemand in die Hand genommen.