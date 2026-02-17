Festumzug in Weil der Stadt: Eine friedliche Fasnet – bis auf eine Prügelei und eine antisemitische Parole

Tausende feiern die Fasnet in Weil der Stadt – und die Narren, einschließlich dem neuen Zunftmeister, sind zufrieden. Für die Polizei blieb es dann aber doch nicht ganz ruhig.
Für die Narren geht am Aschermittwoch wieder eine Fasnetssaison zu Ende – und zwar eine reichlich kurze. Kaum waren die Masken im Januar abgestaubt, ging es für die Weiler Narrenzunft eigentlich schon weiter in die Hochphase der Fasnetsvorbereitungen, schließlich standen die ersten großen Termine schon für wenige Wochen später im Kalender.