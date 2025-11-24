Festtagsstimmung: Weihnachtsbaum und Truthähne im Weißen Haus

3 Melanie Trump nimmt den Weihnachtsbaum in Empfang. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Das Weiße Haus bereitet sich auf gleich zwei Feiertage vor. Für Weihnachten wird ein großer Baum angeliefert, und zwei Truthähne warten auf eine besondere Zeremonie.











Link kopiert



Washington - Das Weiße Haus ist in Festtagsstimmung. First Lady Melania Trump nahm in einer kleinen Zeremonie den offiziellen Weihnachtsbaum in Empfang. Der Baum wurde von einer Pferdekutsche auf das Gelände des Weißen Hauses gebracht. Melania umrundete die Kutsche, in einen weißen Mantel gekleidet und mit langen roten Handschuhen. "Das ist ein schöner Weihnachtsbaum", sagte sie. Der Weihnachtsbaum wird im sogenannten Blauen Raum im Weißen Haus aufgestellt.