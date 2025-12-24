Festtage: Klingbeil verzichtet an Weihnachten auf das Handy

An den Feiertagen offline sein und sich ganz auf die Familie konzentrieren: Diesen Vorsatz dürften viele Menschen haben. Auch Spitzenpolitikerinnen und -politiker hoffen auf «Digital Detox».
Berlin - Weihnachten ist eine Zeit der Besinnlichkeit – und damit auch für viele Spitzenpolitikerinnen und -politiker eine Gelegenheit, das Handy beiseitezulegen. "Weihnachten ist für mich trotz der großen Verantwortung, die wir tragen, eine Zeit zum Runterkommen, Auftanken und Abstand gewinnen vom hektischen Alltag", sagte Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil dem Portal "Watson". Damit das gelingt, will der SPD-Chef seine Bildschirmzeit und das Scrollen durch Nachrichten und Apps stark verringern.