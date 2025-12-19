Festtage: Heiligabend in der Wochenmitte entzerrt Reiseverkehr

Alle Jahre wieder setzen sich zahlreiche Menschen in Autos, Züge oder Flugzeuge, um die Feiertage bei ihren Lieben zu verbringen. Was Reisende in diesem Jahr erwartet.
München - Die Weihnachtszeit steht vor der Tür - und mit ihr der Reiseverkehr. Autofahrer müssten sich besonders an diesem Freitag und Samstag auf deutlich vollere Straßen einstellen, prognostiziert der Automobilclub ADAC. Vor allem rund um die Ballungsgebiete könne es aufgrund von Baustellen zu Staus kommen. Ansonsten erwarten die Münchner Verkehrsexperten aber keine massiven Behinderungen.