3 Ein munteres Stück mit viel Musik: die Hersfelder "Sommernachtsträume" nach Motiven von William Shakespeare. Foto: Uwe Zucchi/dpa

Der langjährige Intendant geht in seine letzte Spielzeit. Doch bei Joern Hinkels Abschied soll es bei aller Wehmut auch lustig zugehen.











Link kopiert



Bad Hersfeld - Mit einem Festakt und dem Schaulaufen von Stars und Sternchen über den roten Teppich sind die Bad Hersfelder Festspiele in die neue Saison gestartet. Als erste Premiere in der diesjährigen Spielzeit stand am Abend (Beginn 21.00 Uhr) die Komödie "Sommernachtsträume" nach Motiven von William Shakespeare auf dem Programm.